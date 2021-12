Covid Gb oggi, oltre 54mila contagi in un giorno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Covid oggi in Gb, sono 54.661 le persone risultate positive al test nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il governo, aggiungendo che rispetto a ieri si registra il decesso di altre 38 persone che avevano contratto il virus nei 28 giorni precedenti. Sono, inoltre, 926 le persone contagiate ricoverate in ospedale. Il bilancio settimanale dei casi (363.682) è superiore del 9,2% rispetto a quello della settimana precedente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021)in Gb, sono 54.661 le persone risultate positive al test nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il governo, aggiungendo che rispetto a ieri si registra il decesso di altre 38 persone che avevano contratto il virus nei 28 giorni precedenti. Sono, in, 926 le personeate ricoverate in ospedale. Il bilancio settimanale dei casi (363.682) è superiore del 9,2% rispetto a quello della settimana precedente. L'articolo proviene da Italia Sera.

