Covid e gravidanza, raccomandata terza dose: allattamento trasmette anticorpi (Di lunedì 13 dicembre 2021) raccomandata una dose di vaccino a mRNA come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 dicembre 2021)unadi vaccino a mRNA come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario alle donne innel secondo e terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo...

Advertising

la_staxy : RT @ultimenotizie: Il richiamo con la #terzadose del vaccino anti-Covid è 'raccomandata' in gravidanza e in allattamento. Lo prevede l'aggi… - Carmela_oltre : RT @ultimenotizie: Il richiamo con la #terzadose del vaccino anti-Covid è 'raccomandata' in gravidanza e in allattamento. Lo prevede l'aggi… - faustoderossi68 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Istituto Superiore di Sanità: terza dose raccomandata in gravidanza e allattamento ?? - PuoiFidarti : RT @ultimenotizie: Il richiamo con la #terzadose del vaccino anti-Covid è 'raccomandata' in gravidanza e in allattamento. Lo prevede l'aggi… - oscarvalle1984 : RT @ultimenotizie: Il richiamo con la #terzadose del vaccino anti-Covid è 'raccomandata' in gravidanza e in allattamento. Lo prevede l'aggi… -