Covid | Costarelli presidi Lazio | ‘scelta su vaccinazione a minori? Non sarebbe male’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) – La possibilità deidi opporsi alle scelte di genitori pro-vax o no vax in merito allacontro il“nonmale, ma è un parere personale. Io non la vedo in modo negativo se questa possibilità è inquadrata in una cornice giuridica”. Lo dice all’Adnkronos Cristina, presidente dell’Associazione nazionaleper ile dirigente del liceo Newton a Roma, che aggiunge: “Non condividiamo comunque l’obbligo diper i giovani, anche se sono temi su cui devono esprimersi le autorità sanitarie. La ratio nel no-green pass a scuola è nel diritto all’istruzione superiore, non limitabile a chi non si vaccina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

