Covid, contagi in aumento a San Marino: scuole chiuse in anticipo (Di lunedì 13 dicembre 2021) scuole chiuse in anticipo a San Marino, in vista delle feste di Natale, dopo un boom di contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021)ina San, in vista delle feste di Natale, dopo un boom di. L'articolo .

Advertising

IlContiAndrea : Causa incremento contagi #Covid annullato il Capodanno in piazza a Genova Gorizia, Rimini, Ravenna, mentre Riccione… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - fattoquotidiano : Danimarca, torna la paura dei contagi Covid. Dalle chiusure anticipate all’allungamento delle vacanze scolastiche:… - mattino5 : #Covid, crescono i contagi e la paura delle persone: in diretta dal Veneto parla un ristoratore preoccupato per le… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Covid, 66 nuovi contagi nei Comuni pisani -