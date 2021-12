Covid: Cina, primo caso di variante Omicron a Tianjin (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Cina ha indetificato il suo primo caso di variante Omicron di Covid - 19 a Tianjin, a 150 chilometri a est di Pechino, dopo aver effettuato il sequenziamento del genoma. Lo riferiscono i media ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laha indetificato il suodidi- 19 a, a 150 chilometri a est di Pechino, dopo aver effettuato il sequenziamento del genoma. Lo riferiscono i media ...

Pandemia: problemi a tutto campo Non basta il Covid, a condizionare la serenità della gente, già abbastanza condizionata da altre miriadi di problemi quotidiani. Dobbiamo subire anche i comportamenti irrazionali se non "demenziali" d ...

A meno di due mesi dalle Olimpiadi, Omicron sbarca in Cina Individuato un primo caso della nuova variante di Covid-19. Il 'paziente 0' è un viaggiatore arrivato a Tianjin il 9 dicembre ...

A meno di due mesi dalle Olimpiadi, Omicron sbarca in Cina Individuato un primo caso della nuova variante di Covid-19. Il ‘paziente 0’ è un viaggiatore arrivato a Tianjin il 9 dicembre ...

Non basta il Covid, a condizionare la serenità della gente, già abbastanza condizionata da altre miriadi di problemi quotidiani. Dobbiamo subire anche i comportamenti irrazionali se non “demenziali” d ...Individuato un primo caso della nuova variante di Covid-19. Il ‘paziente 0’ è un viaggiatore arrivato a Tianjin il 9 dicembre ...