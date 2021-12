Covid, chiusura anticipata delle scuole per Natale? Sasso interviene: “Falso, si continua in presenza” (Di lunedì 13 dicembre 2021) chiusura delle scuole anticipate per via dei contagi Covid-19? Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, in una nota, definisce false le ipotesi circolate nelle ultime ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021)anticipate per via dei contagi-19? Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, in una nota, definisce false le ipotesi circolate nelle ultime ore. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Covid chiusura anticipata delle scuole per Natale? Sasso interviene: “Falso si continua in presenza” - #Covid… - ProDocente : Covid, chiusura anticipata delle scuole per Natale? Sasso interviene: “Falso, si continua in presenza” - orizzontescuola : Covid, chiusura anticipata delle scuole per Natale? Sasso interviene: “Falso, si continua in presenza” - gufolibero : Come vedete qui sotto i giornaletti di regime arrivano addirittura ad agevolare il sarcasmo e il disprezzo verso pe… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '?? Nuovo Podcast! 'In India il ‘villaggio delle matite’ paga la chiusura delle scuole' su @Spreaker… -