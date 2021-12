Advertising

telodogratis : **Covid: Cdm su proroga stato emergenza al 31/03 domani pomeriggio** - italiaserait : **Covid: Cdm su proroga stato emergenza al 31/03 domani pomeriggio** - TV7Benevento : **Covid: Cdm su proroga stato emergenza al 31/03 domani pomeriggio**... - fisco24_info : **Covid: Cdm su proroga stato emergenza al 31/03 domani pomeriggio**: A quanto si apprende da fonti di Governo, il… - Agenpress : Covid. Si va verso la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. La decisione sul tavolo del Cdm… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Cdm

Leggi anche Variante Omicron, primo morto nel Regno Unito: a Londra causa già il 40% dei nuovi casi Prenota il vaccino anti -, anche Google invita all'immunizzazione: 'Vaccinati, indossa una ...E' quello che avrebbe deciso il Governo: la decisione dovrà passare da unal momento non ancora ... Nel caso dello stato di emergenza perle proroghe possibili sono però finite già a luglio ...Il governo orientato a prorogare lo stato di emergenza per altri tre mesi: l'obbiettivo è quello di andare oltre la stagione fredda ...Roma, 13 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi vuole prorogare lo stato di emergenza Covid - in scadenza il prossimo 31 ...