Covid | bollettino Campania | 992 positivi su 18 794 test Sette vittime | l’incidenza sale a 5 | 27%

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 992 i nuovialinsu 18.794esaminati:è del 5,27%, in aumento (anche a causa del minor numero di tamponi nel giorno domenicale) rispetto al 4,95% del giorno precedente.le nuovecensite, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 30 (+1), quelli in degenza 358 (-7). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - simonamancini24 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ #Burioni: 'al momento non sono disponibili dati di ricoveri su chi ha ricevuto la terza dose' ??????? Falso… - fisco24_info : Covid oggi Calabria, 189 contagi e 4 morti: bollettino 13 dicembre: I dati di oggi dalla regione… - ivl24_it : Emergenza Covid, il bollettino odierno della Regione Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...su un determinato indirizzo di portafoglio Ethereum in nome della PM National Relief Fund per... La situazione generale indiana sulle crypto Alla fine dello scorso mese, unpubblicato ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 ...Oggi il bollettino riporta un aumento significativo dei ricoveri in area medica. Sono stati esaminati solo 3.500 tamponi nelle ultime 24 ore ...CAGLIARI. Pochi tamponi (ampiamente prevedibili nel bollettino del lunedì) ma i nuovi contagi raggiungono quota 200. Sono i dati riportati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In S ...