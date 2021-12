Covid, Agenas: occupazione intensive sale in 7 Regioni, 20% a Trento (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 7 Regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da parte di pazienti Covid. A Trento arriva al 20%, nelle Marche al 14%, nel Lazio al 12%, in Piemonte e Umbria all'8%, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 7la percentuale di posti nelle terapieoccupati da parte di pazienti. Aarriva al 20%, nelle Marche al 14%, nel Lazio al 12%, in Piemonte e Umbria all'8%, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: occupazione intensive sale in 7 Regioni, 20% a Trento #Covid - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Covid19, Agenas: occupazione intensive sale in 8 regioni, 20% a Trento. I DATI - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20%. Olt… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20%. Olt… -