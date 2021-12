Così è tornato il Covid: il super focolaio che ha travolto la Norvegia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era uno dei Paesi che meglio aveva arginato la pandemia di Sars-CoV-2, almeno durante le prime due temibili ondate. La diffusione della variante Delta, la scorsa primavera, lo ha in parte costretto a inasprire i provvedimenti e decretare importanti restrizioni a livello locale. Risultato: con qualche comprensibile affanno in più, vinta anche la sfida contro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era uno dei Paesi che meglio aveva arginato la pandemia di Sars-CoV-2, almeno durante le prime due temibili ondate. La diffusione della variante Delta, la scorsa primavera, lo ha in parte costretto a inasprire i provvedimenti e decretare importanti restrizioni a livello locale. Risultato: con qualche comprensibile affanno in più, vinta anche la sfida contro InsideOver.

Advertising

Gazzettino : La zia della vittima della Mala del Brenta: «È tornato in carcere, ma il perdono resta. Cristina avrebbe voluto cos… - giudiceandream1 : RT @Juliano_1926: Non escludo che sul suo stato di forma c'è che non si è mai fermato da un anno e mezzo. In ogni caso la prestazione di og… - Juliano_1926 : Non escludo che sul suo stato di forma c'è che non si è mai fermato da un anno e mezzo. In ogni caso la prestazione… - a_paramidani : È tornato quel periodo dell’anno in cui whatsapp si ripopola di quei gruppi di capodanno, in cui tu tieni in ballo… - MaximilianDolce : RT @Fight_Clubbing: Il Re è tornato! ?? Prestazione dominante per #VasylLomachenko, che conquista il Madison Square Garden di New York gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Così tornato Tre Regioni in zona rossa entro un mese: la previsione dell'ISS ... in particolare è l' indice Rt tornato a ballare sul filo del 1,2 a destare più di una preoccupazione. Il rapporto dell'ISS così dipinge una situazione complicata per i primi giorni del nuovo anno. ...

G7 e Ucraina: la guerra finta per la Nato e la guerra vera dal gas russo all'Europa Funziona così, anche se l'algoritmo dell'imbroglio ucraino è maledettamente complicato. Biden e le sue elezioni di Medio termine Proprio l'altro ieri, il Presidente americano è tornato alla sua ...

Così è tornato il Covid: il super focolaio che ha travolto la Norvegia Inside Over ... in particolare è l' indice Rta ballare sul filo del 1,2 a destare più di una preoccupazione. Il rapporto dell'ISSdipinge una situazione complicata per i primi giorni del nuovo anno. ...Funziona, anche se l'algoritmo dell'imbroglio ucraino è maledettamente complicato. Biden e le sue elezioni di Medio termine Proprio l'altro ieri, il Presidente americano èalla sua ...