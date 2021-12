Coronavirus | schizzano i ricoveri Sempre più regioni verso la zona gialla

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovi contagi Covid in calo in Italia ma aumentano i morti enei reparti ordinari e nelle terapie intensive. L'odierno bollettino segnala una flessione della curva epidemica. Flessione prevista, dal momento che nel weekend si processano meno tamponi rispetto agli altri giorni della settimana. Ma il fatto saliente è l'impennata delle ospedalizzazioni, determinante anche per i passaggi di colore delle. Dopo Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, anche la Calabria, da oggi, è in. Il presidente Zaia dà per certa la 'retrocessione' del Veneto a partire da lunedì. E dalla prossima settimana rischiano anche Liguria e Trentino. Per quanto riguarda la diffusione di Omicron, che pare ancora contenuta nel nostro Paese (27 i contagiati ad oggi secondo l'Ecdc).Secondo l'odierno ...

Advertising

ML14130444 : @adrianobusolin Non riesco ancora a credere che tutto ruoti ancora attorno al coronavirus. L'ENERGIA ELETTRICA AU… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus schizzano

Salgono a 35 (+1) quelli in terapia intensiva , scendono a 29 ( - 1) ea 95 (+7) quelli ... Sono 5 i nuovi positivi aldi fuori regione. I nuovi contagi Covid per fascia di età ...Roma, 13 dicembre 2021 - Nuovi contagi Covid in calo in Italia ma aumentano i morti ei ricoveri . Sono i dati comunicati oggi da ministero della Salute e dalla Protezione ......Nuovi contagi Covid in calo in Italia (sono 12.712) ma aumentano i morti (98) e schizzano i ricoveri (+254 i pazienti nei reparti ordinari, +27 nelle terapie intensive). Sono i dati comunicati oggi d ...– Crotone: casi attivi 258 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.086 (8.963 guariti, 123 deceduti). – Cosenza: casi attivi 2.431 (81 in reparto, 10 in te ...