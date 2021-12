Coronavirus oggi. Omicron prevalente a Londra entro 48 ore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua a rimanere alta l’attenzione su Omicron, l’ultima variante scoperta, che assieme a Delta, preoccupa tutto il mondo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua a rimanere alta l’attenzione su, l’ultima variante scoperta, che assieme a Delta, preoccupa tutto il mondo

Advertising

in_sanitas : <a href=' - sportface2016 : In #Italia oggi: 12.712 nuovi contagi, 98 morti, 6.726 guariti, 95.069 tamponi molecolari, 856 (+27) in terapia in… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - PappaletteraF : Bollettino covid, 1.339 positivi in Lombardia. In un giorno 23 morti e + 27 ricoveri - TgLa7 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 33 su 100. Nota metodologica completa: -