Coronavirus, lunedì 13 dicembre: sono 1.470 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. – “Oggi nel Lazio su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici, per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 753”. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 207 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 501 i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. – “Oggi nelsu 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici, per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470casi positivi (-495),8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma cittàa quota 753”. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio: Asl Roma 1:207 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2:501 i ...

