Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 dicembre: 12.712 nuovi casi e 98 morti (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati di lunedì 13 dicembre. Il tasso di positività è al 4% con 313.536 tamponi. Ricoveri: +254. Terapie intensive: +27 Leggi su corriere (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati di lunedì 13. Il tasso di positività è al 4% con 313.536 tamponi. Ricoveri: +254. Terapie intensive: +27

Advertising

Corriere : Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 13 dicembre - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 dicembre: 12.712 nuovi casi, i morti sono 98 - ElVengadorDelF5 : RT @RaiNews: I numeri della pandemia in Italia #coronavirus - RaiNews : I numeri della pandemia in Italia #coronavirus -