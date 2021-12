Coronavirus | 12 712 nuovi casi e 98 morti In aumento i ricoveri | tasso di positività al 4 | 1%

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il bollettino del 13 dicembre 2021 Sono 12.712 icontagi dain tutta Italia contro i 19.215 di ieri e i 21.042 del giorno prima. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, il totale dei contagiati sale a 5.238.221. Nelle ultime 24 ore isono 98 contro i 66 di ieri e i 96 di due giorni fa. Il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, è di 134.929. Le persone attualmente positive sono 290.757, ieri 284.877. I dati di oggi 13 dicembre 2021 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 6.951 (ieri 6.697, +254) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 856 persone (ieri 829, +27). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 60, ieri 54, il giorno prima 76. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 6.726 mentre le persone ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 13 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 290.757 • Deceduti: 134.929 (+98) • Dimessi/Guariti: 4.81… - ProDocente : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 dicembre: 12.712 nuovi casi e 98 morti - ninda1952 : RT @RaiNews: #Coronavirus, 12.712 nuovi casi e 98 morti da ieri in Italia - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 13 DICEMBRE, OLTRE NUOVI CONTAGI 12.712, 98 I MORTI - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 13 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 290.757 • Deceduti: 134.929 (+98) • Dimessi/Guariti: 4.812.535 (+6… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 712

Sono 12.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Sono 313.536 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ...Sono 12.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Sono 313.536 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ...Covid-19. Sono 782 i nuovi casi registrati nell’isola a fronte di 15.193 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.208. Il tasso di positività sale al 5,1% ieri era ...Tasso di positività in rialzo: si attesta al 4,1% I dimessi e i guariti sono 6.726. Mentre continuano a salire gli ingressi in intensiva (+27) e nei reparti Covid (+254) ...