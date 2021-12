Corey Graves | Kevin Owens non ha mai lottato un brutto match”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è considerato tra gli atleti più sottovalutati della WWE, ultimamente. Nonostante un inizio col botto a NXT ed altrettanto eclatante nel main roster, il canadese ha avuto una carriera costellata da vittorie titolate anche importanti in WWE, ma che sembra sia giunta in un momento di stasi, tanto che in molti sperano di vederlo in altri lidi. Ciononostante, KO gode di molti estimatori a Stamford. Dà tutto Mentre parlava nel suo podcast After The Bell,ha parlato molto bene di, elogiandolo per non aver mai visto uncon lui protagonista: “Big E si è fatto il culo per diventare un campione WWE credibile, enon ha mai avuto brutti ...

Nel corso di una passata intervista ai microfoni di After the Bell , il podcast condotto da, Jeff aveva asserito le sue intenzioni di risolvere questa battaglia personale con i demoni ...Nel corso di una passata intervista ai microfoni di After the Bell , il podcast condotto da, Jeff aveva asserito le sue intenzioni di risolvere questa battaglia personale con i demoni ...Nel corso dell'ultimo episodio di Monday Night Raw lo show si è aperto con uno Steel Cage Match tra il WWE Champion Big E e Kevin Owens. Quest'ultimo, nonostante come gli capita spesso, fatica a conqu ...