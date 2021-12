Coppa Italia, gli arbitri dei sedicesimi di finale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per i sedicesimi della Coppa Italia 2021/22, secondo quanto reso noto oggi: Venezia – Ternana – martedì 14/12 ore 15, Minelli; Udinese – Crotone – martedì 14/12 ore 18, Gualtieri M.; Genoa – Salernitana – martedì 14/12 ore 21, Serra; H. Verona – Empoli – mercoledì 15/12 ore 15, Dionisi; Cagliari – Cittadella – mercoledì 15/12 ore 18, Ferrieri Caputi; Fiorentina – Benevento – mercoledì 15/12 ore 21, Zufferli; Spezia – Lecce – giovedì 16/12 ore 18, Marini; Sampdoria-Torino, giovedì 16/12, ore 21, Piccinini. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questi gliche dirigeranno le gare valide per idella2021/22, secondo quanto reso noto oggi: Venezia – Ternana – martedì 14/12 ore 15, Minelli; Udinese – Crotone – martedì 14/12 ore 18, Gualtieri M.; Genoa – Salernitana – martedì 14/12 ore 21, Serra; H. Verona – Empoli – mercoledì 15/12 ore 15, Dionisi; Cagliari – Cittadella – mercoledì 15/12 ore 18, Ferrieri Caputi; Fiorentina – Benevento – mercoledì 15/12 ore 21, Zufferli; Spezia – Lecce – giovedì 16/12 ore 18, Marini; Sampdoria-Torino, giovedì 16/12, ore 21, Piccinini.

