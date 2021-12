Coppa Italia: dove vedere le partite dei sedicesimi di finale (Di lunedì 13 dicembre 2021) I sedicesimi di finale di Coppa Italia verranno trasmessi in esclusiva assoluta sui canali Mediaset. Tutte le otto partite valide per questo turno saranno infatti visibili da martedì 14 dicembre a giovedì 16 dicembre su Italia 1. Scopriamo nel dettaglio quali saranno i match e a che ora andranno in onda. dove vedere le partite di Coppa Italia Gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire tutte le otto partite valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tutti i match verranno infatti trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e si potranno seguire anche in live streaming su Mediaset ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ididiverranno trasmessi in esclusiva assoluta sui canali Mediaset. Tutte le ottovalide per questo turno saranno infatti visibili da martedì 14 dicembre a giovedì 16 dicembre su1. Scopriamo nel dettaglio quali saranno i match e a che ora andranno in onda.lediGli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire tutte le ottovalide per ididi. Tutti i match verranno infatti trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e si potranno seguire anche in live streaming su Mediaset ...

