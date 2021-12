Coppa d'Africa, incredibile: il ct della Nigeria lascia a un mese dal via (Di lunedì 13 dicembre 2021) LAGOS - A meno di un mese dalla Coppa d'Africa , in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun , la Nigeria ha annunciato la separazione dal suo CT, il tedesco Gernot Rohr . In carica dal 2016, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) LAGOS - A meno di undallad', in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun , laha annunciato la separazione dal suo CT, il tedesco Gernot Rohr . In carica dal 2016, ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - sportli26181512 : #CoppadAfrica, incredibile: il ct della #Nigeria lascia a un mese dal via: Il paese centro-africano ha annunciato l… - Ale_Mortara : RT @SandroSca: 6 gare fa: -Napoli&Spalletti mostruoso, 110 pt, peccato la Coppa Africa -Milan invincibile, Pioli=Pep, 110 pt -Gasp male, no… - chillyjvmesfc : @_treacherous_13 Diciamo che il migliore per voi è lo United sicuro. Però se vi capitasse il Liverpool, c'è sempre… - ilsidero : RT @ilsidero: @fran_rkid @RwondoNaples @kiingg____ Osimhen, Anguissa e KK che risolveranno le nostre partite pur stando in Coppa d'Africa.… -