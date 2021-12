Convocati Crotone, le scelte di Modesto per la gara con l’Udinese (Di lunedì 13 dicembre 2021) Convocati Crotone, le scelte del tecnico Francesco Modesto in vista della gara di Coppa Italia di domani con l’Udinese Francesco Modesto, allenatore del Crotone, ha diramato la lista dei Convocati per la gara di Coppa Italia con l’Udinese. Portieri: Festa, Contini, SaroDifensori: Cuomo, Visentin, Canestrelli, Tutyskinas, Nedelcearu, Paz, Mogos, D’AprileCentrocampisti: Vulic, Estevez, Donsah, Oddei, Rojas, Zanellato, Giannotti, Sala, SchiròAttaccanti: Kargbo, Borrello, Maric, Maesano L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), ledel tecnico Francescoin vista delladi Coppa Italia di domani conFrancesco, allenatore del, ha diramato la lista deiper ladi Coppa Italia con. Portieri: Festa, Contini, SaroDifensori: Cuomo, Visentin, Canestrelli, Tutyskinas, Nedelcearu, Paz, Mogos, D’AprileCentrocampisti: Vulic, Estevez, Donsah, Oddei, Rojas, Zanellato, Giannotti, Sala, SchiròAttaccanti: Kargbo, Borrello, Maric, Maesano L'articolo proviene da Calcio News 24.

