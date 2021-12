Conto corrente, la mossa che non devi mai fare: ecco chi dal 1° gennaio è considerato evasore fiscale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra pochi giorni, il primo gennaio del 2022, scatterà la rivoluzione per Conto corrente e libretto postale. Il tutto per una nuova serie di limiti da rispettare, che riguarderanno versamenti e prelievi sui due strumenti di deposito. Il tutto perché dal primo gennaio si abbasserà ulteriormente il tetto del contate, così come vi abbiamo spiegato più volte: il massimo verrà abbasato a 999,99 euro rispetto ai 1.999,99 precedenti. Insomma, dal 2022 non sarà più possibile trasferire una cifra superiore a mille euro utilizzando i contanti. Nel caso in cui si debba effettuare un pagamento per una cifra superiore al limite fissato per l'utilizzo dei contanti, per non incappare in multe o indagini, si potranno usare soltanto strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, assegno, bonifico). Per quel che riguarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra pochi giorni, il primodel 2022, scatterà la rivoluzione pere libretto postale. Il tutto per una nuova serie di limiti da rispettare, che riguarderanno versamenti e prelievi sui due strumenti di deposito. Il tutto perché dal primosi abbasserà ulteriormente il tetto del contate, così come vi abbiamo spiegato più volte: il massimo verrà abbasato a 999,99 euro rispetto ai 1.999,99 precedenti. Insomma, dal 2022 non sarà più possibile trasferire una cifra superiore a mille euro utilizzando i contanti. Nel caso in cui si debba effettuare un pagamento per una cifra superiore al limite fissato per l'utilizzo dei contanti, per non incappare in multe o indagini, si potranno usare soltanto strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, assegno, bonifico). Per quel che riguarda ...

Advertising

notiziariofinan : Carta Postepay: può davvero sostituire un conto corrente? I pro e i contro da analizzare - ricangius : Screenshotto il totale sul conto corrente ora che è arrivata la tredicesima così quando sono triste potrò riguardar… - halesia2004 : @DiegoFusaro Le scelte forti servono al conto corrente di Riccardo non alla salute della gente. - telefoninonet : Clienti BCC in panico: un errore molto pericoloso può rovinarli - emyp2109 : @Meggyorgoglio @Lorenzo62752880 @carlogladio È l'esatto opposto! Bisognava introdurre qualcosa per fare accettare p… -