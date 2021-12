Conte sullo stato d’emergenza: “Necessaria ulteriore proroga” (Di lunedì 13 dicembre 2021) prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 dicembre, sì o no? Il governo si interroga, i partiti sgomitano. Da una parte chi vorrebbe lo stop della misura, come la Lega, dall’altra chi auspica un’ulteriore deroga, come il Movimento 5 Stelle. Lo ha confermato il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Abbiamo parlato anche dello stato di emergenza – rivela Conte -, ho rappresentato che il Movimento 5 stelle si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti e del Cts ma è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga”. È della stessa idea anche il consulente del ministro Speranza, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021)re looltre il 31 dicembre, sì o no? Il governo si interroga, i partiti sgomitano. Da una parte chi vorrebbe lo stop della misura, come la Lega, dall’altra chi auspica un’deroga, come il Movimento 5 Stelle. Lo ha confermato il leader dei pentastellati, Giuseppe, al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Abbiamo parlato anche dellodi emergenza – rivela-, ho rappresentato che il Movimento 5 stelle si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti e del Cts ma è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una”. È della stessa idea anche il consulente del ministro Speranza, ...

