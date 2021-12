Conte: “L’Inter sarà competitiva per anni. Sono sorpreso da Kane” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono stati due anni molto intensi alL’Inter, li ho vissuti con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare L’Inter a vincere il titolo e siamo stati bravi tutti, dirigenti, calciatori, io, lo staff, a riuscire in due stagioni a vincere uno scudetto dopo 11 anni oltre a fare una finale di Europa League. È stato fatto un bel lavoro, L’Inter oggi è competitiva e lo sarà per molti anni”. Ecco le parole di Antonio Conte che, collegato da Londra alla cerimonia del “Golden Boy”, ha parlato della sua nuova esperienza al Tottenham e anche della sua vecchia Inter: “Com’è allenare Kane? Ho avuto il piacere di allenare top player come Tevez e Lukaku e ora ho il piacere di allenare un campione ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “stati duemolto intensi al, li ho vissuti con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportarea vincere il titolo e siamo stati bravi tutti, dirigenti, calciatori, io, lo staff, a riuscire in due stagioni a vincere uno scudetto dopo 11oltre a fare una finale di Europa League. È stato fatto un bel lavoro,oggi èe loper molti”. Ecco le parole di Antonioche, collegato da Londra alla cerimonia del “Golden Boy”, ha parlato della sua nuova esperienza al Tottenham e anche della sua vecchia Inter: “Com’è allenare? Ho avuto il piacere di allenare top player come Tevez e Lukaku e ora ho il piacere di allenare un campione ...

