Conte e Draghi: tra emergenza, economia e Quirinale (Di lunedì 13 dicembre 2021) La pandemia da Coronavirus ha messo in ginocchio i Paesi dell'intero pianeta, innescando una crisi umanitaria ed economica senza precedenti. Per far fronte alla situazione, i Governi stanno mettendo in atto diverse manovre che entreranno definitivamente in vigore nel 2022. Tra questi c'è anche quello italiano, al cui vaglio ci sono non solo nuove misure relative alla pressione fiscale e allo stato emergenziale, ma anche tutte le questioni legate alla corsa al Quirinale. Ed è proprio per questo che oggi Giuseppe Conte si è recato a Palazzo Chigi, per avere un colloquio frontale in merito a suddette tematiche con l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Colloquio con Draghi, Conte: "proroga stato d'emergenza" e nuove misure per i rincari A partire dalle 10 di questa ...

