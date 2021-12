Conte dice che è "necessario" prorogare lo stato di emergenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, il leader M5s Giuseppe Conte spiega di avere affrontato anche il tema della proroga dello stato di emergenza. "Abbiamo parlato anche di questo", dice Conte all'uscita dal faccia a faccia, durato un'ora e mezza a Palazzo Chigi. "Ho rappresentato che il M5s si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti, del Cts. Però è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa, ci sembra necessario pervenire alla proroga dello stato di emergenza" ha detto l'ex premier. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, il leader M5s Giuseppespiega di avere affrontato anche il tema della proroga dellodi. "Abbiamo parlato anche di questo",all'uscita dal faccia a faccia, durato un'ora e mezza a Palazzo Chigi. "Ho rappresentato che il M5s si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti, del Cts. Però è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa, ci sembrapervenire alla proroga dellodi" ha detto l'ex premier.

