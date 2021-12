Conte a Palazzo Chigi. Il leader M5S a Draghi: “La redistribuzione non deve danneggiare i poveri. Superbonus anche nel 2022 e senza la soglia Isee” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il premier, Mario Draghi in merito alle risorse dal Reddito di cittadinanza (qui il video). “Ho ribadito le nostre priorità rispetto alla situazione politica – ha aggiunto l’ex premier Conte -, economica e sociale che stiamo affrontando. Estendere il Superbonus adesso in Parlamento, quindi per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa. Poi la Tosap, perché i ristoratori devono continuare a incrementare la loro attività, poi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare unadi politica sociale, per togliere ai piùe redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, al termine dell’incontro con il premier, Marioin merito alle risorse dal Reddito di cittadinanza (qui il video). “Ho ribadito le nostre priorità rispetto alla situazione politica – ha aggiunto l’ex premier-, economica e sociale che stiamo affrontando. Estendere iladesso in Parlamento, quindi per ilsaltare lache è troppo bassa. Poi la Tosap, perché i ristoratori devono continuare a incrementare la loro attività, poi ...

