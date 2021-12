Contagi covid, chiude centro sportivo Manchester United (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Manchester United ha chiuso il proprio centro sportivo a causa di alcuni casi di covid tra giocatori e personale. “Il Manchester United può confermare che, a seguito della conferma del test Pcr dei casi positivi Lft covid-19 di ieri tra il personale e i giocatori della prima squadra, è stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League”, spiega il club in una nota. “In considerazione dell’annullamento dell’allenamento e l’interruzione del lavoro della squadra, e con la salute dei giocatori e del personale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilha chiuso il proprioa causa di alcuni casi ditra giocatori e personale. “Ilpuò confermare che, a seguito della conferma del test Pcr dei casi positivi Lft-19 di ieri tra il personale e i giocatori della prima squadra, è stata presa la decisione dire le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League”, spiega il club in una nota. “In considerazione dell’annullamento dell’allenamento e l’interruzione del lavoro della squadra, e con la salute dei giocatori e del personale ...

Advertising

IlContiAndrea : Causa incremento contagi #Covid annullato il Capodanno in piazza a Genova Gorizia, Rimini, Ravenna, mentre Riccione… - LaStampa : Covid, primo morto di Omicron in Gran Bretagna. Il 40% dei contagi dovuti alla variante - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - telodogratis : Contagi covid, chiude centro sportivo Manchester United - telodogratis : Covid oggi Sardegna, 200 nuovi contagi: bollettino 13 dicembre -