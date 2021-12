Confessa l' omicidio della cognata poco prima dell' esecuzione | trovati i resti di Felicia

Advertising

infoitinterno : Omicidio di Tarquinia, Cesaris confessa: 'Ho ucciso in preda a un raptus' - Terzobinarioit : Omicidio di Tarquinia, Cesaris confessa: 'Ho ucciso in preda a un raptus' - infoitinterno : OMICIDIO DI TARQUINIA, LA SVOLTA - Confessa il 68enne originario di Melegnano - ilCittadinoLodi : OMICIDIO DI TARQUINIA, LA SVOLTA - Confessa il 68enne originario di Melegnano - Marilenapas : RT @fanpage: ?? Claudio Cesaris ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a sparare a Dario Angeletti, il biologo marino dell’universit… -

Ultime Notizie dalla rete : Confessa omicidio

A pochi giorni dalla condanna a morte nel Mississippi David Neal Cox ha confessato di aver ucciso anche la moglie del fratello , Felicia Cox, fornendo dettagli su dove trovare i resti della cognata . ...L'imprenditore ha infatti ricevuto il mese scorso una nuova ordinanza di custodia cautelare per altri casi , tra cui il tentatoe le violenze nei confronti della sua ex moglie.A pochi giorni dalla condanna a morte nel Mississippi David Neal Cox ha confessato di aver ucciso anche la moglie del fratello, Felicia Cox, fornendo dettagli su dove trovare i resti della ...Civitavecchia il fermo di Claudio Cesaris , il 68enne accusato dell'omicidio di Dario Angeletti . È stata disposta altresì la custodia cautelare in carcere. Cesaris si trova attualmente nel reparto di ...