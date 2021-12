Conference League, gli spareggi: per il Leicester c’è il Randers, dubbio Tottenham (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il sorteggio di Champions (poi annullato in seguito al pasticcio della UEFA) e quello di Europa League, alle 14:00 si è tenuto, sempre a Nyon, il sorteggio degli spareggi di Conference League. Il meccanismo è pressappoco lo stesso dell’Europa League: le retrocesse dai gironi di Europa League (ovvero le terze) affronteranno le seconde dei gironi di Conference, sempre il 17 e il 24 febbraio. Le vincitrici degli spareggi raggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi, tra cui la Roma di Mourinho. Ancora non è chiaro se agli spareggi parteciperà il Vitesse o il Tottenham. La partita tra la squadra di Conte e il Rennes è stata rinviata per Covid e probabilmente non si giocherà. In quel caso, gli Spurs sarebbero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il sorteggio di Champions (poi annullato in seguito al pasticcio della UEFA) e quello di Europa, alle 14:00 si è tenuto, sempre a Nyon, il sorteggio deglidi. Il meccanismo è pressappoco lo stesso dell’Europa: le retrocesse dai gironi di Europa(ovvero le terze) affronteranno le seconde dei gironi di, sempre il 17 e il 24 febbraio. Le vincitrici degliraggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi, tra cui la Roma di Mourinho. Ancora non è chiaro se agliparteciperà il Vitesse o il. La partita tra la squadra di Conte e il Rennes è stata rinviata per Covid e probabilmente non si giocherà. In quel caso, gli Spurs sarebbero ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio a Sofia! Il Bodo Glimt pareggia con lo Zorya e siamo agli ottavi di Conference League! DAJE ROM… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes non si giocherà Il risultato verrà deciso dalla Commissione disciplina… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Il match Tottenham-Rennes non si giocherà Nessuna data disponibile per il recupero… - MimmolaForgia : RT @delinquentweet: Primo accoppiamento sorteggiato in Conference League: ???? Qarabag ???? Golden State Warriors NO ASPETTA FORSE C'È QUALCO… - TV7Benevento : Calcio: Conference League, gli accoppiamenti dei playoff... -