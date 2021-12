Conference League: fuori il Tottenham. La Roma deve crederci (Di lunedì 13 dicembre 2021) José Mourinho non ha mai nascosto di voler lottare per trofei più nobili della Conference League e tuttavia, dato che questa è la prima edizione della competizione, l’idea di essere il primo tecnico ad aver vinto le tre coppe, avendo già sollevato al cielo Champions ed Europa League, costituisce uno sprone importante per lui e per la sua carriera. Intanto il primo posto nel Gruppo C ha spedito la sua Roma tra le 8 teste di serie già qualificate per gli ottavi: il sorteggio che riguarderà i Giallorossi è fissato al prossimo 25 febbraio. Ai playoff si sfideranno le seconde arrivate di Conference con le terze (retrocesse) dell’Europa League. Con il Tottenham eliminato a causa del del Covid (nessun recupero della partita col Rennes), la Roma, sulla carta, ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) José Mourinho non ha mai nascosto di voler lottare per trofei più nobili dellae tuttavia, dato che questa è la prima edizione della competizione, l’idea di essere il primo tecnico ad aver vinto le tre coppe, avendo già sollevato al cielo Champions ed Europa, costituisce uno sprone importante per lui e per la sua carriera. Intanto il primo posto nel Gruppo C ha spedito la suatra le 8 teste di serie già qualificate per gli ottavi: il sorteggio che riguarderà i Giallorossi è fissato al prossimo 25 febbraio. Ai playoff si sfideranno le seconde arrivate dicon le terze (retrocesse) dell’Europa. Con ileliminato a causa del del Covid (nessun recupero della partita col Rennes), la, sulla carta, ...

