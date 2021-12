Concorsi Comune Catania, 130 assunzioni per soli titoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovi Concorsi Comune Catania: sono state indette due selezioni pubbliche per l’assunzione di un totale di 130 unità di personale, suddivise in diversi profili professionali. Il primo concorso, per soli titoli, è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di 70 figure professionali categoria D, posizione economica D/1, fino al 31 dicembre 2023, per i profili sotto indicati: 38 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 17 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 8 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”; 6 con il profilo professionale di “Architetto”; 1 con il profilo professionale di “Geologo”. La seconda selezione pubblica riguarda il reclutamento ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovi: sono state indette due selezioni pubbliche per l’assunzione di un totale di 130 unità di personale, suddivise in diversi profili professionali. Il primo concorso, per, è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di 70 figure professionali categoria D, posizione economica D/1, fino al 31 dicembre 2023, per i profili sotto indicati: 38 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 17 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 8 con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”; 6 con il profilo professionale di “Architetto”; 1 con il profilo professionale di “Geologo”. La seconda selezione pubblica riguarda il reclutamento ...

