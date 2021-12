Con #Cambiagesto 190 kg di ' mozziconi' raccolti in 30 città

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con #Cambiagesto

Corriere dello Sport

Nuovi, corposi risultati della campagna #, nata per favorire la sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale,particolare 'focus' sul fenomeno dell'abbandono dei 'mozziconi' di sigarette: nel 2021, "grazie alla ...ilDay vogliamo fissare una giornata simbolica per prendere coscienza della differenza enorme che ciascuno di noi può fare, attraverso una serie di piccoli gesti quotidiani , per ...Sensibilizzare contro la dispersione dei mozziconi di sigaretta. È questo l'obiettivo di CambiaGesto Day, la giornata che si celebra oggi ...Il CambiaGestoDay si ispira alla campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi nell’ambiente, #CambiaGesto. Nata nell’estate del 2019, la campagna ha toccato in questi anni tutto i ...