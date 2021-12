Come spremere i limoni? Hai sempre sbagliato | guarda come fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 dicembre 2021)? Avete, il trucco per non sprecarne una goccia! Isono utili in moltissime preparazioni. Dalle ricette dolci a quelle salate, compaiono spessissimo. Servono anche semplicemente per una veloce tisana digestiva. Insomma in frigo non possono mai mancare ma siamo veramente certi di saperespremerne il succo? Non è una domanda banale perché, in realtà, il più delle volte non spremiamo del tutto il succo del limone. Vediamo alcuni piccoli trucchi per non sprecarne nemmeno una goccia.: ecco le giuste indicazionii limone alla giusta temperatura Tutti conserviamo i ...