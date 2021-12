Come per gli Smartphone adesso anche alla PS5 sarà possibile cambiare cover (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sony ha presentato ufficialmente le nuovissime cover colorate dedicate alla PS5. Un pò Come per gli Smartphone sarà possibile cambiare il colore della playsation5. Le nuove cover saranno vendute a partire da gennaio 2022, anche se ancora non è stato ufficializzato il prezzo. L’Italia rientra nella prima ondata di Paesi che vedranno la distribuzione ufficiale delle cover, anche se inizialmente saranno disponibili solo le versioni Midnight Black e Cosmic Red, mentre le altre tre varianti arriveranno entro la prima parte dell’anno. Assieme alle nuove cover colorate, sono stati mostrati anche i nuovi DualSense che vanno a riprendere le colorazioni mancanti ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sony ha presentato ufficialmente le nuovissimecolorate dedicatePS5. Un pòper gliil colore della playsation5. Le nuovesaranno vendute a partire da gennaio 2022,se ancora non è stato ufficializzato il prezzo. L’Italia rientra nella prima ondata di Paesi che vedranno la distribuzione ufficiale dellese inizialmente saranno disponibili solo le versioni Midnight Black e Cosmic Red, mentre le altre tre varianti arriveranno entro la prima parte dell’anno. Assieme alle nuovecolorate, sono stati mostratii nuovi DualSense che vanno a riprendere le colorazioni mancanti ...

