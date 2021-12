Classifica Serie B: Brescia a caccia del Pisa capolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Archiviato il diciassettesimo turno di campionato cadetto. Il Pisa ha confermato il primo posto battendo, nel big-match, il Lecce in casa ed allungando il distacco sulla coppia di giallorosse terze. In mezzo c’è il Brescia che ha battuto la Spal in trasferta consolidando la posizione d’argento. I salentini sono stati raggiunti dal Benevento che hanno sconfitto, abbastanza agevolmente, la Ternana grazie alla doppietta di Lapadula. A 31 c’è anche il Monza che si porta a meno due dalla promozione diretta grazie alla folle gara interna vinta sul Frosinone. Passi in avanti anche per Cremonese e Cittadella, mentre il Perugia si regala un buon punto sul campo di un Parma in crisi nera e vicinissimo ai playout. Bene l’Alessandria che cala il poker a Reggio Calabria, mentre il trio Crotone-Pordenone-Vicenza sprofonda sempre più. Ecco come cambia la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Archiviato il diciassettesimo turno di campionato cadetto. Ilha confermato il primo posto battendo, nel big-match, il Lecce in casa ed allungando il distacco sulla coppia di giallorosse terze. In mezzo c’è ilche ha battuto la Spal in trasferta consolidando la posizione d’argento. I salentini sono stati raggiunti dal Benevento che hanno sconfitto, abbastanza agevolmente, la Ternana grazie alla doppietta di Lapadula. A 31 c’è anche il Monza che si porta a meno due dalla promozione diretta grazie alla folle gara interna vinta sul Frosinone. Passi in avanti anche per Cremonese e Cittadella, mentre il Perugia si regala un buon punto sul campo di un Parma in crisi nera e vicinissimo ai playout. Bene l’Alessandria che cala il poker a Reggio Calabria, mentre il trio Crotone-Pordenone-Vicenza sprofonda sempre più. Ecco come cambia la ...

