Clan e Terzo Settore | bufera giudiziaria da Caserta ad Afragola e Frattamaggiore

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua a far discutere l’inchiesta sull’infiltrazione deldei Casalesi nelle cooperative sociali. Tra i 19 indagati: il sindaco Salvatore Martiello di Sparanise (che in seguito all’avviso di garanzia dell’Antimafia e alle perquisizioni a casa e in Municipio si è auto sospeso), ma anche diversi rappresentanti legali di società, dipendenti comunali, dirigenti tecnici e otto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.