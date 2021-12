Clamoroso Real Madrid: la nuova decisione contro l’UEFA (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle ultime ore ci son state delle indiscrezioni molto importanti, secondo le quali il Real Madrid avrebbe voluto intraprendere delle azioni contro l’UEFA per ciò che è successo al sorteggio degli ottavi di finale. Una figuraccia che va al limite del Reale e del grottesco, ma che purtroppo è Realtà. Negli ultimi minuti però, ci sarebbe un ripensamento da parte della dirigenza delle Merengues. Real Madrid, Clamoroso dietrofront: la nuova decisione contro l’UEFA Real Madrid, Champions League, UEFA A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, e in particolare si riferisce alla nuova decisione che ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle ultime ore ci son state delle indiscrezioni molto importanti, secondo le quali ilavrebbe voluto intraprendere delle azioniper ciò che è successo al sorteggio degli ottavi di finale. Una figuraccia che va al limite dele e del grottesco, ma che purtroppo ètà. Negli ultimi minuti però, ci sarebbe un ripensamento da parte della dirigenza delle Merengues.dietrofront: la, Champions League, UEFA A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, e in particolare si riferisce allache ...

Advertising

Camicioli : RT @gippu1: Dall'urna di Nyon esce un clamoroso Benfica-Real Madrid: non s'incontrano in gara ufficiale dal 17 marzo 1965, quarti di finale… - JuventusUn : ?? Clamoroso colpo di scena, il #RealMadrid pronto al ricorso contro la #UEFA: ecco cosa potrebbe…?? - ILOVEPACALCIO : Clamoroso: errore nel sorteggio Champions! La Uefa ripete tutto Real Madrid minaccia azioni legali, le ultime - Ilo… - sportli26181512 : Champions League, sorteggio da rifare e il Real Madrid non ci sta: pronta un'azione legale contro la Uefa: L'eco de… - Cleme12Riccardo : Clamoroso?:l'Atletico Madrid fa ricorso alla UEFA per un errore nei sorteggi. Se l'Atletico Madrid vincesse il rico… -