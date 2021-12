Ciclismo | Vuelta a España 2022 | un nuovo Angliru? L’organizzazione guarda ai “mostri” delle Asturie

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il prossimo giovedì verrà presentata ufficialmente l’edizionedella, ma si sta già facendo un gran parlare circa alcune indiscrezioni giunte sul percorso, con ancora tanti punti interrogativi sulle salite che movimenteranno l’ultimo grande giro dell’anno. Se la partenza sarà sicuramente nei Paesi Bassi, con tre tappe fuori dalla penisola iberica, e la chiusura a Madrid, c’è molta incertezza per quanto rile tappe centrali. Il ritorno in Spagna avrà dunque luogo nei Paesi Baschi, con il primo arrivo in salita previsto in Cantabria, sul Pico Jaina. Anche la seconda settimana vedrà uno o forse due arrivi in montagna, ed è qui che si sta scatenando la fantasia degli appassionati. In questo periodo, infatti, la corsa dovrebbe transitare per le, terra di ...