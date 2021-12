Ciclismo, Sonny Colbrelli: “Lavorerò per essere in condizione dalla Milano-Sanremo, tornerò alla Roubaix” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un corridore completo e vincente. Questo è diventato Sonny Colbrelli nel corso del 2021, conquistando la maglia di campione europeo, ma anche la Parigi-Roubaix, la classica delle classiche, giungendo all’arrivo con il volto completamente oscurato dal fango. “Il mio calendario sarà a grandi linee come quello di quest’anno, comincerò in Belgio con Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne–Brussels–Kuurne, poi parteciperò a Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico in vista di tutte le classiche dalla Sanremo alla Roubaix. Avrò al mio fianco compagni fondamentali come Matej Mohoric, Heinrich Haussler e Fred Wright” – ha dichiarato il 31enne bresciano, nelle parole riportate da Tuttobiciweb. Tanti gli impegni che ha affrontato Colbrelli in questo periodo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un corridore completo e vincente. Questo è diventatonel corso del 2021, conquistando la maglia di campione europeo, ma anche la Parigi-, la classica delle classiche, giungendo all’arrivo con il volto completamente oscurato dal fango. “Il mio calendario sarà a grandi linee come quello di quest’anno, comincerò in Belgio con Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne–Brussels–Kuurne, poi parteciperò a Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico in vista di tutte le classiche. Avrò al mio fianco compagni fondamentali come Matej Mohoric, Heinrich Haussler e Fred Wright” – ha dichiarato il 31enne bresciano, nelle parole riportate da Tuttobiciweb. Tanti gli impegni che ha affrontatoin questo periodo ...

