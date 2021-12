Ciclismo | Damiano Caruso | “Il Giro d’Italia mi alletta parecchio | voglio continuare a vincere”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La stagione 2022 delsta per prendere il via, con la Bahrein-Victorious che ha scelto di puntare sul basco Mikel Landa per quanto riguarda le corse a tappe, ma con unche come nel 2021 proverà a ritagliarsi spazio nelle grandi salite d’Europa. “Riguardo ai programmi per me invece non c’è ancora nulla di ufficiale. Stiamo cercando un punto di incontro tra i miei desideri e le esigenze della squadra, la prossima settimana decideremo nel meeting che avrò con dirigenza e tecnici“, ha detto, nelle parole riportate dal sito Tuttobiciweb.è inoltre reduce da un’annata fantastica, in cui ha ben figurato al, competizione alla quale vorrebbe partecipare nuovamente. “Nella mia 14a stagione da professionista spero di ...

Caruso è ancora sospeso. Giro o Tour? Tour o Giro? Il dilemma lo sta accompagnando da tempo e sarà così ancora per qualche tempo, almeno fino a settimana prossima. 'Per i miei programmi nulla ...La stagione 2022 del ciclismo sta per prendere il via, con la Bahrein-Victorious che ha scelto di puntare sul basco Mikel Landa per quanto riguarda le corse a tappe, ma con un Damiano Caruso che come ...Anche il Team Bahrain Victorious, come tante altre squadre del ciclismo professionistico, ha scelto la Spagna per il primo ritiro in preparazione alla stagione 2022. La squadra di Sonny Colbrelli e Da ...