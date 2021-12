"Ciao, sono Matteo: che fai per il Colle?". Così Salvini prova a fare il mazziere (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Scusate, adesso vado a fare un po’ di telefonate”. E Matteo Salvini, dopo una conferenza stampa sul nucleare, fa intendere di avere la batteria del telefono bella carica. E’ lunedì. Vuole dare le carte per il Quirinale. Chiamare tutti i leader. Giocare a rubamazzo con Giorgia Meloni, che con Atreju ha mostrato i muscoli. “Se mi sento un playmaker? – si schermisce il leader della Lega con il Foglio – No, voglio dimostrare di poter convocare un tavolo per decidere insieme. Altri, se non mi sbaglio, hanno fallito”. Ce l’ha con Enrico Letta e con “l’amica Giorgia”. Seguirà un pomeriggio denso. Salvini parla con il Cav. (parte in causa), vede Giovanni Toti, sente Meloni. Si scrive con Conte e Renzi (sai che novità). Telefona a Letta. C’è chi lo asseconda, chi gli dice “ritenta, dopo la manovra”. Per un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Scusate, adesso vado aun po’ di telefonate”. E, dopo una conferenza stampa sul nucleare, fa intendere di avere la batteria del telefono bella carica. E’ lunedì. Vuole dare le carte per il Quirinale. Chiamare tutti i leader. Giocare a rubamazzo con Giorgia Meloni, che con Atreju ha mostrato i muscoli. “Se mi sento un playmaker? – si schermisce il leader della Lega con il Foglio – No, voglio dimostrare di poter convocare un tavolo per decidere insieme. Altri, se non mi sbaglio, hanno fallito”. Ce l’ha con Enrico Letta e con “l’amica Giorgia”. Seguirà un pomeriggio denso.parla con il Cav. (parte in causa), vede Giovanni Toti, sente Meloni. Si scrive con Conte e Renzi (sai che novità). Telefona a Letta. C’è chi lo asseconda, chi gli dice “ritenta, dopo la manovra”. Per un ...

