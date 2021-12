“Ci ha contattati Xavi” | lo Spartak Mosca continua a prendere in giro il Napoli FOTO

(Di lunedì 13 dicembre 2021)la diatriba a distanza dellonei confornti del, dopo quel mancato saluto tra Spalletti e il tecnico Rui Vitoria dopo la gara in Russia nelne di Europa League. Spalletti Rui Vitoria Ebbene il club russo, dopo il sorteggio degli spareggi che ha visto i partenopei contro il Barcellona, ha pubblicato un post su Twitter ironizzando sugli azzurri. Il social media manager del club russo ha pubblicato un’immagine di, intento a messaggiare al telefono. E commentando così l’immagine: “sta scrivendo a noi e all’Inter per chiedere consigli prima della partita col“. Il tutto per sottolineare come loabbia battuto ilsia all’andata che al ritorno. ECCO IL ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : contattati Xavi

SpazioNapoli

L’Osasuna sale in decima posizione con 22 punti, scavalcando l’Athletic Bilbao L’Osasuna non ci sta e, a quattro minuti dalla fine, riacciuffa di nuova il Barcellona con la rete di Chimy Avila. Si fer ...I primi due sono in scadenza di contratto, il terzo è legato ai Blues sino al 2024 ma vuole giocare con più continuità E, come scrive As, nel mirino dei catalani ci sono 3 giocatori del Chelsea: Cesar ...