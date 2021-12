Chrome: ecco l’update che porta nuove funzioni, ma sopratutto aumenta le prestazioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chrome 85 lo ricorderemo come la versione del browser di Google in grado di aumentarne le prestazioni. Vediamo insieme tutte le novità di questo ricco e interessante update. Chrome: ecco l’update che porta nuove funzioni – 13122021 www.computermagazine.itSe c’è un software che ogni giorno utilizziamo, quello è indubbiamente il browser internet. Da Safari ad Opera, passando per Edge a Firefox. Tra i più utilizzati al mondo come non citare Chrome, il browser di Google che oggi è al centro della scena grazie al nuovissimo update che lo vede protagonista. Parliamo della versione 85 che, stando a quanto dichiarato da Big G, porterà con sé non solo nuove funzioni, ma migliori ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)85 lo ricorderemo come la versione del browser di Google in grado dirne le. Vediamo insieme tutte le novità di questo ricco e interessante update.che– 13122021 www.computermagazine.itSe c’è un software che ogni giorno utilizziamo, quello è indubbiamente il browser internet. Da Safari ad Opera, passando per Edge a Firefox. Tra i più utilizzati al mondo come non citare, il browser di Google che oggi è al centro della scena grazie al nuovissimo update che lo vede protagonista. Parliamo della versione 85 che, stando a quanto dichiarato da Big G, porterà con sé non solo, ma migliori ...

Advertising

massimo_san : @Valenti23108938 @La7tv Dai Valentina, lascia perdere. I numeri non sono materia per te. Occupati di qualcos'altro.… - ItaSmartReview : Ecco le migliori estensioni di Google Chrome nel 2021 - - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Google Chrome: alcuni motivi per non usarlo - Tecnologia Periodico Daily #google #chrome - periodicodaily : Google Chrome: alcuni motivi per non usarlo - Tecnologia Periodico Daily #google #chrome - NadaPoesie : RT @nada_ukrainka: -