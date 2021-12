Christmas Blues: perchè la depressione colpisce durante il periodo natalizio? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Life&People.it Il Christmas Blues indica lo stato malinconico, la depressione che colpisce alcune persone nel periodo delle feste e del Natale. Non è una patologia conclamata e non ne troverete traccia nel DSM-V – ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – ma è un fenomeno che sembra espandersi sempre più a macchia d’olio. I sintomi hanno esordio nel periodo natalizio e i più comuni sono malinconia, astenia, affaticamento psicofisico, difficoltà a concentrarsi, pensieri negativi, ruminazione mentale. Nei casi più gravi ci sono ansia, insonnia, pianti e tristezza profonda. Sono sensazioni faticose che possono arrivare a compromettere la quotidianità. Si tratta di un vero e proprio disagio legato esclusivamente al periodo ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 13 dicembre 2021) Life&People.it Ilindica lo stato malinconico, lachealcune persone neldelle feste e del Natale. Non è una patologia conclamata e non ne troverete traccia nel DSM-V – ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – ma è un fenomeno che sembra espandersi sempre più a macchia d’olio. I sintomi hanno esordio nele i più comuni sono malinconia, astenia, affaticamento psicofisico, difficoltà a concentrarsi, pensieri negativi, ruminazione mentale. Nei casi più gravi ci sono ansia, insonnia, pianti e tristezza profonda. Sono sensazioni faticose che possono arrivare a compromettere la quotidianità. Si tratta di un vero e proprio disagio legato esclusivamente al...

