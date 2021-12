Chiara Nasti è titubante sul vaccino anti Covid Selvaggia Lucarelli l’attacca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chiara Nasti ha espresso su Instagram dei dubbi sul vaccino contro il Covid-19 parlando di video visti di ragazze “che avranno problemi per tutta la vita” e di persone che conosce che “hanno avuto problemi non indifferenti”. “Mammamia ho visto dei video di ragazze della mia età che avranno problemi per tutta la vita. Non Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha espresso su Instagram dei dubbi sulcontro il-19 parlando di video visti di ragazze “che avranno problemi per tutta la vita” e di persone che conosce che “hanno avuto problemi non indifferenti”. “Mammamia ho visto dei video di ragazze della mia età che avranno problemi per tutta la vita. Non

Advertising

FranAltomare : Chiara Nasti che parla della pericolosità dei vaccini. Chissà cosa ci riserva questo 2022. Che ne so, Marco Columbr… - _DAGOSPIA_ : SELVAGGIA LUCARELLI RANDELLA CHIARA NASTI CHE SPROLOQUIA DI REAZIONI AVVERSE DEI VACCINI SUI SOCIAL… - Aris10001 : Qualcuno spieghi alla #Lucarelli che se non fai l'intervento di chirurgia plastica nessuno invoca #BavaBeccaris. - VoceVeritatis90 : RT @FranAltomare: Chiara Nasti che parla della pericolosità dei vaccini. Chissà cosa ci riserva questo 2022. Che ne so, Marco Columbro sism… - vago7858 : RT @ilgiornale: Un post di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti ha scetanato la rissa su Instagram e tra le due donne sono volati gli st… -