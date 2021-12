Chiara Ferragni super col maglione di Zara per la foto di Natale. E’ corsa a comprarlo e costa meno di 30 euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chiara Ferragni ci sorprende con dei mini cardigan di Zara low cost, che costano poco meno di 30 euro. La fashion blogger più amata del mondo non indossa soltanto capi super firmati e costosi come si potrebbe immaginare. Seguendo la linea della futura regina d’Inghilterra Kate Middleton, anche Chiara spesso inserisce nei suoi outfit dei pezzi più commerciali e accessibili a tutti, insieme a borse e accessori sempre all’ultimo grido. L’icona di stile, in questo caso, ha indossato dei mini cardigan color latte-menta e bottoni gioiello del marchio Zara, amato anche dalla bellissima Kate. Sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni c’è sempre da prendere spunto. I suoi capi sono all’ultima moda e gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021)ci sorprende con dei mini cardigan dilow cost, cheno pocodi 30. La fashion blogger più amata del mondo non indossa soltanto capifirmati e costosi come si potrebbe immaginare. Seguendo la linea della futura regina d’Inghilterra Kate Middleton, anchespesso inserisce nei suoi outfit dei pezzi più commerciali e accessibili a tutti, insieme a borse e accessori sempre all’ultimo grido. L’icona di stile, in questo caso, ha indossato dei mini cardigan color latte-menta e bottoni gioiello del marchio, amato anche dalla bellissima Kate. Sulla pagina Instagram dic’è sempre da prendere spunto. I suoi capi sono all’ultima moda e gli ...

