Chiara Ferragni con l'orologio tempestato di diamanti: vale un patrimonio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chiara Ferragni si sta godendo il successo della serie tv "di famiglia", The Ferragnez appunto, appena uscita su Prime Video. E insieme al marito Fedez continua a essere tra i personaggi più social e seguiti del momento, continuando a condividere senza sosta ogni momento della sua vita quotidiana, sia per quanto riguarda la sfera professionale sia quella più privata. Sono infinite le gallery dedicate ai suoi due figli, Leone e Vittoria, che hanno trascorso gli ultimi giorni sulla neve con mamma e papà. Tutti i Ferragnez a Saint Moritz, dove ovviamente Chiara Ferragni ha dato il meglio di sé in fatto di stile. Capi e accessori – anche coordinati con i suoi bambini – pazzeschi, senza rinunciare a sfoggiare gioielli preziosissimi e non solo quelli della sua nuova linea.

