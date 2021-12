Chi ha ucciso Jenny Cantarero? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli inquirenti stanno scandagliando all’interno dei contatti – più o meno prossimi – di Giovanna “Jenny” Cantarero, la 27enne uccisa a Lineri (una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania) con una raffica di colpi di pistola dopo aver finito il suo turno di lavoro. Uno di quei proiettili l’ha colpita in pieno volto, uccidendola e rendendo vani i tentativi di soccorso. Al momento ci sarebbe in indagato che, però, ancora non è stato trovato dalle forze dell’ordine. E non si tratterebbe dell’ex compagno con cui la giovane ha avuto la figlia di quattro anni. Jenny Cantarero, chi ha ucciso la 27enne di Lineri? Secondo fonti investigative, infatti, le ricerche si sono concentrate su un uomo che, di recente, ha avuto una relazione definita “burrascosa” con Jenny ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli inquirenti stanno scandagliando all’interno dei contatti – più o meno prossimi – di Giovanna “, la 27enne uccisa a Lineri (una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania) con una raffica di colpi di pistola dopo aver finito il suo turno di lavoro. Uno di quei proiettili l’ha colpita in pieno volto, uccidendola e rendendo vani i tentativi di soccorso. Al momento ci sarebbe in indagato che, però, ancora non è stato trovato dalle forze dell’ordine. E non si tratterebbe dell’ex compagno con cui la giovane ha avuto la figlia di quattro anni., chi hala 27enne di Lineri? Secondo fonti investigative, infatti, le ricerche si sono concentrate su un uomo che, di recente, ha avuto una relazione definita “burrascosa” con...

