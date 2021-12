Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito: Sonia è sposata con Paolo Bonolisfigli: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6,: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 anni: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito:è sposata con Paolo Bonolis: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zuccaro_sonia : RT @QuartiereApt: È giunta l'ora! Benvenuti alla #sfidadeibirbi! Ecco le 5 opere che partecipano Scegliete tra 1 2 3 4 5 Comme… - lom_sonia : @belladinotte23 chi non lo sa peste lo colga - nicolat25374 : @Gl3nda_92 Per me Giulia è Sonia sono state delle signore rispetto a chi ha voluto cavalcare lo schifo come rosafinta ed il giornalaio???? - AntoTeamDay : @Alexand45181600 @ElenoirL7 @daymelloreal Baby Day saprà lei chi sono le sue amiche! Se ascolti le sue parole capis… - stronzaxsempre : Ecco chi è Soleil ..predica bene ma razziona male.. guardate Signorini e Sonia #gfvip6 -