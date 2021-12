Chi è Kelly Piquet | la bellissima fidanzata di Max Verstappen

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato un finale di stagione al cardiopalma per gli appassionati di Formula 1, che hanno assistito a un clamoroso sorpasso all’ultimo giro nella gara di Abu Dhabi che ha decretato la vittoria per un soffio di Maxai danni di Lewis Hamilton, che fino a quel momento aveva il titolo in tasca. Il pilota belga, ancora incredulo al momento di uscire dalla sua monoposto dopo il trionfo, è stato subito raggiunto dalla sua, che lo ha stretto in un fortissimo abbraccio e baciato a lungo. Chi èdi MaxNata ad Homburg, in Germania,, classe 1988, ha nove anni più diche è nato nel 1997 ed è cresciuta circondata da motori. ...

Piquet: la biografia e la carriera Nata a Homburg in Germania il 7 dicembre 1988 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) Kelly Piquet è figlia dell'ex campione di formula 1 Nelson